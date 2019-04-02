Tatvan'da “Şehitlik ve Gazilik” konferansı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı personeller, gazi Ali Timur ve diğer gaziler tarafından lise öğrencilerine yönelik şehitlik ve gazilik anlatıldı. Öğrencilerin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği konferansta şehit ve gaziliğin önemine vurgu yapıldı. Öğrenciler, konferansı veren askerlerden şehitliği dinlerken, Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Kırgız Türkü Ali Timur ve diğer gazilerden de gaziliği dinleme imkanı buldu. Oldukça verimli geçen konferanslarda zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Öte yandan; geleceğimizin teminatı olan genç nesillerde "Vatan, istiklal, şehitlik ve gazilik" bilincini oluşturma amacıyla gerçekleştirilen konferanslar, il merkezinin yanı sıra Tatvan, Ahlat, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerindeki lise öğrencilerine verildi.

Düzenlenen konferanslar sonunda asker ve öğrenciler sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.