Tatvan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Osmanlı dönemine ait 103 adet Sikke ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu son bir hafta içerisinde yasadışı silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 103 adet Sikke ele geçirilmiştir. Her iki olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.