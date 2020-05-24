Tatvan'da sokaklar bayramda boş kaldı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Ramazan bayramında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve bayramın ilk gününe denk gelen yağmurunda etkisiyle Tatvan ilçesinde, caddeler boş kaldı. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Tatvan'da cadde ve sokaklar yağan yağmurunda etkisiyle sessizliğe büründü. Her bayramda cıvıl cıvıl olan sakak ve caddeler bu bayramda boş kalırken, ilçede sadece güvenlik güçleri ve kısıtlamadan muaf olanlar dışarıda görev yapıyor.

“Ekmek dağıtımı ve açık işyerleri hizmet vermeye devam ediyor”

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı mahallelerde vatandaşlara ekmek dağıtımları yapılmaya devam ediyor. Kurulan komisyonun organizasyonu kapsamında bayramın ilk günü açık olan fırınlarda üretilen ekmekler sipariş durumuna göre belli saatlerde vatandaşın evine kadar götürülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “Mahallelerde ekmek dağıtımı planlandığı şekilde devam ediyor. Hizmet veren diğer iş yerlerimiz de açık. Organizasyonda emeği geçen Tatvan Fırıncılar Dernegimize ve fırıncılarımıza, Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize, emniyet, jandarma, yazı işleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına ve emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sabır gösteren hemşerilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Yasaklar kapsamında ilçede güvelik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor.