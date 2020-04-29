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Tatvan'da sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu.


Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde korona virüs salgını ile mücadele noktasında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçe merkezinde mesafe kontrollerinin sağlıklı ve daha kontrollü bir biçimde yapabilmesi için geçiş kontrol noktaları oluşturuldu. İlçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan noktada görevli polisler tarafından bir yandan sosyal mesafe ile ilgili kontroller yapılırken diğer yandan ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.


Virüs salgınına karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ilçede Emniyet Müdürlüğü ve zabıta görevlilerince cadde üzerindeki vatandaşlara ve iş yerlerine maske dağıtımı yapıldı.


Sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarı yapan görevliler, kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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