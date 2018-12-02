Tatvan'da spor tesisleri halkın hizmetinde

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesisleri gece ve gündüz hizmet veriyor.

İlçe stadı ve kapalı spor salonunda sunulan imkanlar tamamen ücretsiz bir şekilde halka sunulurken, gençlerin ve sporseverlerin sıcak ve güvenli bir ortamda spor aktivitelerini yapmalarına da imkan sağlanmış oluyor. İlçedeki spor tesisleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinin gece ve gündüz hizmet verdiğini söyledi. Her zaman spora ve sporcuya önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Özkan, “İlçemizde bulunan spor tesislerimizle gençlerin ve sporseverlerin sıcak ve güvenli bir ortamda spor aktivitelerini yapmalarını sağlıyoruz. Bu manada ilçe stadımız ve kapalı spor salonumuz başta olmak üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm spor tesislerimiz ile 7'den 70'e herkese ücretsiz bir şekilde spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bu sayede de ilçemiz genelinde spora olan ilgi artmış oluyor. Ben bu vesile ile bu aktivitelerin sorunsuz şekilde yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha sağlıklı bir yaşam için 7'den 70'e herkesi tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veren spor tesislerimize spor yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.