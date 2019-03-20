Tatvan'da “Sporla Güçlü Geleceğe” projesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2018 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Sporla Güçlü Geleceğe” isimli projenin startı verildi.

Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerin spor çevresinde birleştirilerek aynı amaç için bir araya gelmelerini ve kendilerini sportif alanda da göstererek daha mutlu olmalarını amaçlanıyor. Bu kapsamda da proje faaliyetleri kapsamında ilçe genelindeki liseler arasında kız-erkek kategorilerinde düzenlenecek olan voleybol ve masa tenisi turnuvalarının startı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'in açılış vuruşuyla verildi.

Turnuva; Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi arasında oynanan voleybol maçıyla başlamış oldu. Hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, projenin önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında ilçe genelindeki liseler arasında voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenleneceğini belirten İbrahim Ekin, “Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak 2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz, ‘Sporla Güçlü Geleceğe' isimli proje kabul edilmiş olup, bu kapsamda ilçemiz liseleri arasında kız/erkek kategorilerinde voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlenmiştir. Proje, gençleri spor çevresinde birleştirerek aynı amaç için bir araya gelmelerini ve kendilerini sportif alanda da göstererek daha mutlu olmalarını amaçlamaktadır. İlçedeki tüm beden eğitimi öğretmenleri ile yapılan ortak toplantıyla süreç planlanmış, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle hayata konulmuştur. Yaklaşık 3 hafta içerisinde bitirilmesi planlanan turnuvada katılımcı her okulumuza 12 adet forma takımı hediye edilecek, turnuva bitiminde ödül töreni ile süreç sonlandırılacaktır. Projenin Tatvan'ın eğitimine ve gençlere faydalı dönütler sağlayacaktır. Bu vesile ile turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte turnuvanın ilk maçını izlemeye giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise; takımlara başarı dileklerini iletti.