Tatvan'da ‘Suda Tekniki Cankurtaran Eğitimi' verildi

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis İl Temsilciliği ekipleri tarafından Tatvan ilçesinde oluşabilecek boğulmalara karşı ‘Suda Tekniki Cankurtaran Eğitimi' verildi.

Tatvan'da yaşanan aşırı sıcak havalardan dolayı serinlemek için Van Gölü'nde ve havuzlarda yüzen vatandaşların boğulmalarını önlemek amacıyla AKUT Bitlis İl Temsilciliği ekipleri tarafından ‘Suda Tekniki Cankurtaran Eğitimi' verildi. Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda verilen eğitime yaklaşık 100 kişi katılım sağladı. 2 ay boyunca teorik ve pratik eğitim alan kursiyerler, Van Gölü'nde ve havuzda boğulma vakalarını engellemek ve oluşabilecek kazalara müdahale etmek için yoğun bir eğitimden geçti. Kursiyerler eğitimleri boyunca suda canlı kalma, suda boğulmalarda kazazedeye müdahale teknikleri, su içerisinde taşıma, itme, çekme, yaklaşma ile sudan çıkarma teknikleri ve sudan çıkarılan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım müdahalesi dersleri aldı. Kursiyerlere AKUT Bitlis İl Temsilciliği Ekip Lideri Fevzi Epözdemir, suda boğulmalara karşı yapılması gerekenleri anlatırken, 3 yıldız dalgıç ve AKUT Gönüllüsü Çetin Eskin ise suda tekniki cankurtaran malzemelerini tanıttı. Eğitimler başarılı bir şekilde bitiren kursiyerler sertifika aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKUT Bitlis İl Temsilciliği Ekip Lideri Fevzi Epözdemir, AKUT ekibi olarak suda oluşabilecek boğulma ve ölümlere karşı vatandaşlara tekniki cankurtaran eğitimi verdiklerini ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için eğitimlere devam edeceklerini söyledi.