İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da şüpheli çanta paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Tatvan'ın en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli bir çanta bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik çemberi oluşturuldu. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli çantadan kıyafetler çıkması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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