Tatvan'da “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” toplantısı

Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı, gelişimi ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunulması amacıyla Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” istişare toplantısına Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman ve TATSO Başkanı Bilal Adabağ'ın yanı sıra Bitlis kamu kurum amirleri ve ilgili sektör temsilcileri katıldı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Stratejik Planlama Uzmanı Gülay Karaoğlu işbirliği ile çalışmalarına başlanan “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” ve hedeflenen sonuçları hakkında bilgiler paylaştı.

Stratejik Planlama Uzmanı Gülay Karaoğlu ise çalışmanın detayları ile ilgili bilgi vererek, ilgili kurum amirleri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Konunun önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Furkan Seyman ise Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı, gelişimi ve ekonomik olarak kalkınması noktasında ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sürecin istişare edildiği toplantı kapsamında kurum amirleri de konuyla ilgili fikirlerini paylaştı.

Kurum amirleri ile yapılan “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” istişare toplantı sonrasında ikinci toplantı ise “Sürdürülebilir Kalkınmada Turizmin Önemi” üzerine düzenlenecek.