Tatvan'da sürüye kurt saldırdı, 55 koyun telef oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurt saldırısına uğrayan sürüden 55 koyun telef oldu, 47 koyun da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eğritaş köyünde meydana geldi. Çoban koyunları yaylada otlattığı sıra sisin çökmesiyle birlikte sürüye kurt saldırdı. Saldırı sonrası 10 farklı aileye ait 55 koyun telef olurken, 47 koyun da yararlandı. Hayvan sahipleri, yetkilerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.