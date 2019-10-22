Tatvan'da tanıtım günleri hazırlığı

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir'de düzenlenecek olan “Bitlis Tanıtım Günleri” için Tatvan ilçesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir'in Karşıyaka semtinde 25 ile 28 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak olan “Bitlis Tanıtım Günleri” kapsamında Tatvan ilçesini her yönüyle en iyi şekilde tanıtabilmek için hazırlıklar sürdürülüyor. Tanıtım seferberliği çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “4 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte ilçemizin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm, kültür, yöresel ürünler başta olmak üzere her alanda en iyi şekilde tanıtılması için hazırlıklar devam ediyor” dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, tanıtım günleri için diğer kurum ve odalarla birlikte hummalı bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, 25 - 28 Ekim tarihleri arasında İzmir'deki Bostanlı Pazar Yeri alanında düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'ne herkesi davet etti.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde yapılacak ilçeyi tanıtma seferberliğine Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Ziraat Odası, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin destek sunacağı belirtildi.