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Tatvan'da “Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” semineri

Bitlis’in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarından faydalanan kadınlara yönelik olarak “Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” ile ilgili seminer düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarından faydalanan kadınlara yönelik olarak “Teknoloji ve Madde Bağımlılığı” ile ilgili seminer düzenlendi.


Psikolojik Danışman Esmanur Akkişi tarafından ADEM merkezinde düzenlenen seminerde konuyla ilgili sunum yapılarak, bilgilendirme yapıldı. ADEM kursiyerleri ve öğreticilerinin katılım gösterdiği seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

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