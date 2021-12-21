İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.



Tatvan ilçe merkezinde gündüz saatlerinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde ise tipi ve fırtınaya dönüştü. Adeta göz gözü görmediği ilçede hayat durma noktasına geldi. Yaşanan tipi ve fırtına sebebiyle birçok araç yolda mahsur kalırken bazı kazaların da meydana gelmesine neden oldu. Yetkililer ise çok acil durumlar dışında vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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