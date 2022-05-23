İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Bitlis’in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.


Tatvan ilçesine Suriye üzerinden gelen toz taşınımının yol açtığı toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede arabalar toz içinde kaldı. Vatandaşlardan Gökmen Çelik, sabah uyandığımda her yerin toz altında olduğunu belirterek, “Neredeyse göz gözü görmüyordu, arabalar toz içerisindeydi” dedi.

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