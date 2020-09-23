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Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan Van karayolunun Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine doğru gelen İ.C. yönetimindeki 13 AAF 768 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan dinlenme tesisine girmek istediği sırada Tatvan'dan Van istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 56 KE 825 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, yol kenarına savruldu. Meydana gelen trafik kazasında A.C. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan diğer 4 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araç çıkarılabildi. Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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