Tatvan'da trafik kazası; 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bitlis-Ahlat karayolunun Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 63 F 0069 plakalı tır, Tatvan'dan Bitlis istikametine giden İsmetullah Aksoy yönetimindeki 34 GSY 59 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aksoy, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.