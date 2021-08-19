İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

BİTLİS(İHA) –Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

BİTLİS(İHA) –Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Köprücük (Agüstüs) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan'a 40 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü yakınlarında sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaralının olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

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