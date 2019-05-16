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Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.00 sularında Bitlis-Van Karayolu Reşadiye mevkii yakınlarında meydana geldi. 34 CAA 644 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. AFAD, 112 ve Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yaralanan iki kişi sıkışan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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