Tatvan'da trafik kazası 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan 13 AHH 706 plakalı kamyonet belirlenemeyen bir nedenle orta refüje çarparak devrildi.

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülürdü.

Kazadan dolayı polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağlarken, maddi hasar oluşan araç çekici ile yoldan alındı ve karayolu tekrar çift yönlü olarak trafiğe açıldı.