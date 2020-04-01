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Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 KZ 8429 plakalı otomobil yolun kaygan olması sebebiyle Tatvan-Ahlat karayolunun Tatvan ilçe girişi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle tekerlekleri kopan otomobil kullanılmaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan Kadir K., Muhammed Ö., Fırat Ulaş A. ve Özgür B. yaralandı.


Çevredekilerinde yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla olay yerinden alınarak tedavileri yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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