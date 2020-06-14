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Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Tatvan İlçe Otogarı karşısında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen M.Ö. yönetimindeki araç karşı yönden gelen bir araca çarptıktan sonra yolun kenarında park halinde bulunan 3 ayrı araca çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.Ö. ve Ş.Ö., N.S., Y.I. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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