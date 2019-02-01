Tatvan'da, trafikte yaya önceliği bilinci oluşturulacak

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

İlgili kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "Yaya Öncelikli Trafik" ve "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" kampanyası kapsamında ilçede yapılması planlanan farkındalık faaliyetleri değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildiğine dikkat çeken Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş olan kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu kaydetti.

Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri ile toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin farkındalık faaliyetlerine katılımının sağlanacağını ifade etti.