Tatvan'da 'Trafikte yaya önceliği' çalışmaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla birçok noktaya bilgilendirme afişleri ve pankartlar asıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Tatvan'da da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirme broşürleri ve afişler bastırılırken, yaya üst geçitlerine ise pankartlar asıldı. Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı tanındığına dikkat çekerek, "Bizlerde konunun önemine dikkat çekmek amacıyla bir takım çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirme broşürleri ve afişleri bastırarak, ilçemizdeki farklı noktalara pankartlar astık" diye konuştu.