Tatvan'da TÜBİTAK 4006 bilim fuarları düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Fen Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 bilim fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Fuarların açılışını gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin bin bir emekle hazırlayıp görücüye çıkardığı projeleri gezdi. Projelerle ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. Düzenlenen açılışta bir konuşma gerçekleştiren okul müdür vekili Hakan Yaşar ise, "TÜBİTAK‘ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Tübitak 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile buluşların birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu buluşların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Toplam 24 projeyi 61 öğrencimiz 8 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz" diye konuştu.

Düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarında rehber öğretmenler ile öğrencilerin hazırlamış oldukları fizik alanında 3 proje, İngilizce alanında 1 proje, matematik alanında 12 proje, kimya alanında 3 proje, biyoloji alanında 5 proje olmak üzere toplam 24 proje sergilendi.