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Tatvan'da Turizm Haftası etkinliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde turizm haftası etkinlikleri kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde turizm haftası etkinlikleri kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla okul bahçesinde düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Düzenlen etkinlik kapsamında okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından davetlilere ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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