Tatvan'da Türk Sanat Müziği konseri verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 7 farklı meslek gurubu tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korusu büyük beğeni aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde ‘Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz' projesi çerçevesinde Türk Sanat Müziği koroları kuruldu. Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla başlatılan proje, diğer illerde olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de hayata geçti. Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şef İsmail Turan'ın yönetiminde oluşturulan ve eğitimlerini tamamlayan Türk Sanat Müziği korosu, Tatvan Kültür Merkezinde sahne aldı. Tatvan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından verilen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği konserde, Türk Sanat Müziği'nin değişik makamlarından oluşan 14 farklı eser seslendirildi. Öğretmen, doktor, polis, iş insanı, esnaf, memur ve öğrenci gibi çok farklı meslek gruplarının yer aldığı koro, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.