Tatvan'da Türkiye Muaythai Milli Takım seçmeleri yapılacak

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde “Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmeleri” yapılacak.

Tatvan Belediyesinin fuar alanındaki Sergi ve Kongre Merkezinde 20 ile 21 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Muaythai Milli Takım Seçmelerine 81 ilden 130 sporcunun katılacağı belirtildi. Cumartesi ve pazar günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan maçlarda derece alan sporcuların Avrupa ve dünya genelinde Türkiye'yi temsil edeceğini söyleyen Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, “2 gün boyunca devam edecek olan maçlara Türkiye'nin 81 ilinden 130 sporcu ve 20 hakem katılacak” dedi.

Bu tür organizasyonların bölge tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Uğur, “Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takım seçmeleri 20 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılacak. Bu maça Avrupa kupasında şampiyon olan sporcular ve Türkiye şampiyonu olan sporcular katılacaklar. Bu iki şampiyonada şampiyon olan sporcular direk milli takıma seçildiler. Burada yapılacak olan maç sonucunda Avrupa ve dünya genelinde yapılacak maçlara gidecek olan milli takım sporcuları tespit edilecek. Bu maç Tatvan'daki Fuar Sergi ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Büyük mücadeleler sonucu bu maçı buraya aldık ve inşallah en iyi şekilde bu işin altından kalkacağız. Bu maçı burada yapma imkanı veren Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya Türkiye'nin 81 ilinden 130 sporcu ve 20 hakem katılacak. Aynı zamanda sporcu aileleri ile antrenörler de buraya gelecek. Bu şampiyonluğun bölge ekonomisine katkısı olacağı gibi bölge tanıtımına da çok büyük katkılar sunacak. Bu maçların Doğu Anadolu'da yapılmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah, bölgemize bu tür şampiyonalar federasyonlar tarafından sürekli verilmeye devam edecek” dedi.