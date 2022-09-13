Tatvan'da ‘Uluslararası Muay Thai' heyecanı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 9'uncusu düzenlenen “Uluslararası Muay Thai Galası” yapıldı.

Tatvan ilçesinde genç sporculara maç yaptırarak gelişimlerine katkı sağlamak ve Türk ile yabancı uyruklu sporcular arasında dostluk köprüsü kurmak amacıyla “Uluslararası Muay Thai Galası” düzenlendi. Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur tarafından Tatvan Spor Salonu'nda yapılan galaya, İran'dan 23 sporcu ve Türkiye'nin farklı illerinden de 23 sporcu olmak üzere toplam 46 sporcu katıldı. 3 gün süren “Uluslararası Muay Thai Kampı” çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Muay Thai Galası'nda toplamda 23 maç yapıldı. Müsabakaların finalinde 12 müsabakayı Türk sporcular, 11 mücadeleyi ise İranlı sporcular kazandı. Karşılaşmalarda tüm sporculara madalya takılırken, derece alanlara ise ödül verildi.

Kampın sporcular için çok faydalı geçtiğini dile getiren Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, “İran ile 9'uncusunu düzenlediğimiz Ömer Uğur Fight serisinde dostluk maçlarımız devam ediyor. 9 Eylül tarihinde başladı ve devam ediyor. Bugün son maçlarımızı yapıyoruz. Çok güzel bir ortamda 2 günlük antrenman yaptık. Bugün de maç ile taçlandırıyoruz. Bizim sporcular için çok faydalı geçti. İnşallah sporcularımız buradan elde ettikleri tecrübeler ile Türkiye şampiyonasında bunun karşılığını alacaklar. İran'dan 23 sporcu ve Türkiye'den de 23 sporcu ile toplamda 46 sporcumuz bu şampiyonaya katıldı. Bu defa 23 genç sporcu seçtik. Eski sporcuları, ilk 8 seride yarışan sporcuları bu şampiyonaya dahil etmedik. Yeni sporcuları görüp, yeni sporcular yetiştirip, yeni takıma yeni sporcular vermek istiyoruz” dedi.

Promoter Ali Haghnazari ise sporcuların gelişimine katkı sağlamak için bu maçların gerçekleştirildiğini belirterek, “Tatvan'da düzenlediğimiz 9'uncu organizasyonumuz oldu. Bu organizasyona 23 sporcu İran'dan, 23 sporcu ise Türkiye'den katıldı. Sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için bunları yapıyoruz. İnşallah Tatvan'ımız ve İran'dan gelen sporcularımız için hayırlı olur” diye konuştu.