Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi üzerinde yapılan aramada 509 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerince 20 Aralık 2019 günü saat 21.20 sıralarında Tatvan uygulama noktasında şehirler arası bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada bir şahsın tedirgin cevaplar vermesi üzerine otobüsten indirilmiş, yapılan üst aramasında vücudunda şeffaf poşete sarılı vaziyette toplam 2 parça halinde daralı ağırlığı 509.2 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlemlere başlanılmış ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi.