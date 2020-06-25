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Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliği, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan çalışma neticesi, Bitlis-Tatvan polis uygulama noktasında bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta dedektör köpeği ile yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 307.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan K.A. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam etmektedir” denildi.

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