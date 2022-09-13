Tatvan'da “Van Gölü Doğal Sit Alanı” konulu toplantı

Van Gölü ve çevresinin “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilmesi sonrası başlayan itiraz sürecinin doğru yönlendirmesi adına Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikinci istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, ilgili karardan etkilenen köy ve mahallelerin muhtarları, ilgili STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen toplantı, TATSO Meclis Başkan Yardımcısı Servet Avcı'nın süreçle ilgili bilgilendirmesi ve sürecin son durumu ile ilgili sunumuyla başladı. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince süreçle ilgili son durum ve bilgiler paylaşıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Demir, itiraz sürecinin doğru yönlendirmesi adına kendilerinin de sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Gerekli itirazların ilgili yerlere yapıldığını dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise ilgili kurumların ortak istişare ve çalışmasıyla itiraz sürecini en doğru şekilde yönetmeye çalışacaklarını kaydetti.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan da; belediye olarak gerekli itirazlarda bulunduklarına dikkat çekerek, ilçe ve Van Gölü'nün korunması adına en doğru kararın çıkması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Düzenlenen toplantı; fikir alışverişi, istişare ve soru cevap bölümü ile sona erdi.