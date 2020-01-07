Tatvan'da yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Doğuda çetin geçen kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanları unutmayan STK temsilcileri, yaban hayvanları için Nemrut Dağı eteklerine ve Tatvan-Ahlat arasındaki karayolu kenarına yiyecek bıraktı. Her yıl kış aylarında doğaya yiyecek bıraktıklarını belirten Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, “Her yıl geleneksel olarak ‘Doğaya Yiyecek Bırak, Yaban Hayvanları Beslensin' sloganıyla yapmış olduğumuz etkinliğe bu yılda bir yenisini tekrarlamış olduk. Biraz önce Nemrut Dağı eteğinde yaban hayvanlarına bırakmış olduğumuz yiyeceklerin bir kısmını da şu anda Ahlat ile Tatvan ilçeleri arasındaki Kıyıdüzü köyüne yakın bir yerde yaban hayvanları için bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının güzergahı olarak tespit edilen yerlere yiyecek bıraktık. Emeği olan esnafımıza, STK temsilcilerimize ve özellikle basın mensubu arkadaşlara teşekkürler ediyorum” dedi.

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar ise, Nemrut Dağı'nın eteklerinde hayvanlara yetecek kadar olmasa da yem bıraktıklarını ifade ederek, "Desteği ve katkısı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz ve daha önce de söylemiştik, bunu yapmaya devam edeceğiz. Böyle bir farkındalık yaptık, teşekkür ederim” diye konuştu.

Yabani hayvanlara yiyecek bırakmak amacıyla STK temsilcileri ile birlikte etkinlik düzenlediklerini ifade eden Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin de, “Bugün yine Nemrut Dağı eteklerindeyiz. Yabani hayvanlara yiyecek bırakmak amacıyla çeşitli STK'lar ile beraber düzenlediğimiz bu etkinliğimiz inşallah kış mevsimi boyunca tekrarlanarak devam edecektir. Buradan herkese sesleniyoruz, evcil hayvanlarımıza evimizde gözümüz kadar baktığımız gibi yemediklerinizi çöpe atmayarak ve israf etmeyerek doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Hayatı kurtulacak olan bir yaban hayvanına sebep olacaktır” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Ata Özel ise, Van Gölü Aktivistleri olarak bu farkındalığa dahil olduklarını söyleyerek, “Bunun için gururluyuz. Yaşadığımız yüzyılda yapmış olduğumuz israfların haddi hesabı yok. Biz sadece yapılan israfların önüne geçebilmek için çöpe döktüğümüz ve yemediğimiz artıkların tamamını demiyoruz, sadece bir kabını bu hayvanlara vermiş olursak, bu yırtıcı hayvanlar şehre inmiş olmazlar, biz de bu vebalin önüne geçmiş oluruz. Bunun için herkesi bir kap yemeği kapının önüne bırakmaya ve bu farkındalığı oluşturmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.