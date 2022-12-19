Tatvan'da yalancı bahar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının 7 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için Van Gölü sahiline akın etti.

Tatvan'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kış aylarında güneşli bir gün yaşayan Tatvanlılar, sahile akın etti. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağmur yağışı alan ve hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Tatvan'da, hafta sonu bahardan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar Van Gölü sahiline akın etti. Gün içerisinde sıcaklığın 7 dereceye kadar çıktığı kentte birçok vatandaş güzel havanın tadını çıkardı.

Bahardan kalma güneşin tadını çay içerek çıkaran vatandaşlardan Servet Korkmaz, "Aralık ayında olmamıza rağmen havanın güzel olması bizi mutlu ediyor. Bizler güneşin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Memleketimizin kışı çok ağır ve uzun sürüyor, bu sene havanın böyle güzel geçmesi bizi mutlu ediyor. Aralık ayı olmasına rağmen yani ilk defa böyle güzel bir hava yaşıyoruz. İnşallah böyle de devam eder" şeklinde konuştu.