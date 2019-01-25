İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da “Yangın Söndürme” tatbikatı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi personellerine yönelik “yangın söndürme” tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi personellerine yönelik “yangın söndürme” tatbikatı gerçekleştirildi.


Hastanenin Sivil Savunma Birimi tarafından hastane bahçesinde düzenlenen tatbikat kapsamında ilk olarak hastane personellerine “Afet ve Acil Durum Eğitimi” verildi. Ardından ise Sivil Savunma Uzmanı Servet Bulduk gözetiminde, 1. sınıf yangın eğitmeni Burhan Sarı tarafından “yangın söndürme” tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir yangına nasıl müdahale edilir, yangın anında yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilerin de verildiği eğitim ve tatbikatta, ayrıca yangın tüpleri ile uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.