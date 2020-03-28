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Tatvan'da yasağa uymayanlara cezai işlem uygulandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor.


Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları için uyarılarda bulunurken yasağa uymayan vatandaşlara ise cezai işlemler uygulandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasağa uymayarak Tatvan Sahili yürüyüş yollarına ve piknik alanlarına çıkan 9 kişiye Tatvan polisi tarafından ceza kesildi. Toplamda 3 bin 555 TL ceza kesilen vatandaşlar cezai işlem sonrası evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce yolcu taşıyan minibüsler denetlendi. Denetimde kontrol edilen 50 araçtan 5 tanesinin kurallara uymadığı tespit edilerek toplamda bin 960 TL cezai işlem uygulandı.


Bunun yanı sıra; Tatvan güvenlik kontrol noktalarında ki sıkı denetimler ise devam ediyor. Yollarda denetim seferberliği başlatan ekipler, gelen yolcuların seyahat izin belgeleri ile sağlık kontrollerini yapıyor. Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan araç sahiplerine "Sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulunuluyor.


İlçe merkezinde sokağa çıkan vatandaşlarla birebir görüşen polisler ise vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunurken, polis araçlarından da yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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