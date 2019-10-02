Tatvan'da yaya geçidi nöbeti uygulaması

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla, "Yaya Güvenliğinin Nöbetindeyiz" sloganıyla, "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Yaşam Alışveriş Merkezi önünde yapılan uygulamada, minik öğrenciler tarafından jandarma ile trafik polisleri ve öğretmenler eşliğinde sürücülere broşür dağıtıldı. Etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri aynı zamanda, trafik kuralları ve yaya önceliği konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu. Yayalarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla "öncelik hayatın, öncelik yayanın", "öncelik yayanın", "hak ver öncelik ver", "sen dur yaşam durmasın", "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" pankartı açan öğrenciler ile katılımcılar aralıklarla yaya yolunu kullandı.

Öğrenciler ile birlikte yaya yolunu kullanarak sürücülere broşür dağıtan Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, "Yaya Güvenliğinin Nöbetindeyiz" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildiğini söyledi. Aynı zamanda trafik kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulunan Vali Yardımcısı Karahan, "Burada jandarma ve polis ekiplerimiz tarafından trafik uygulaması yapılıyor. Bu uygulama aynı anda ilçemiz genelindeki 8 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Burada öğrencilerimiz ile birlikte sürücülere broşür dağıttık ve trafik konusunda uyarılarda bulunuldu. Bakanlığımız öncülüğünde ülke genelinde yaya önceliği ve trafik kuralları uygulamaları başladığından bu yana ilçemizdeki trafik kazalarında yüzde 55 oranında düşüş görüldü. Yaya güvenliği konusunda sürücülerimize çok görev düşüyor. Trafikte dükkatli olmalarını, yaya önceliğine önem vermelerini ve trafik kurallarını ihmal etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.