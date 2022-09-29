Tatvan'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve yoldan geçen araç şoförlerine uyarılarda bulundu.

Tatvan Uluer İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” kampanyası çerçevesinde program düzenlendi. Tatvan Uluer İlkokulu öğrencileri ve Kaymakam Dr. Remzi Demir ise yaya geçitlerini kırmızıya boyayıp, yoldan geçen araç şoförlerine uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyayan Kaymakam Demir, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle etkinlik yaptıklarını ve İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya çerçevesinde yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekildiğini belirtti. Kaymakam Demir ayrıca, güvenli trafiğin sağlanması için yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallara ve sorumluluklarına da vurgu yaptı.

“Trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak hedefleniyor”

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı olarak, geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek.

Önce yaya görselleri kullanılacak

Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek. Standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak. Trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde “Önce Yaya” görselleri uygulanacak.

Sürücülerde doğru davranış modelleri geliştirilmek isteniyor

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.

Hafta boyunca kamuoyu bilgilendirilecek

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında basın/yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

Programa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.