Tatvan'da “Yaya güvenliği” toplantısı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “Yaya güvenliği” toplantısı yapıldı.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; yaya güvenliği noktasında alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilaveten alınması gereken diğer tedbirlerle ilgili ise fikir alışverişinde bulunuldu.

Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçe genelinde yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması noktasında gereken tüm tedbirlerin ivedilikle alınması noktasında gerekli talimatları verdi.