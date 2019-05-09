Tatvan'da “Yaya Önceliği ve Yaya Güvenliği” uygulaması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde “Yaya Önceliği ve Yaya Güvenliği” trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler, Tatvan Yaşam AVM önünde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında; öğrenciler tarafından sürücü ve yayalara Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirme el broşürleri dağıtıldı. Ardından ise, yaya önceliği ve yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler hep birlikte yaya geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Özkan, konunun önemine vurgu yaptı. İlçe genelinde “Yaya Önceliği ve Yaya Güvenliği” için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kaymakam Özkan, uygulamaya uymayan sürücülere cezai işlemlerin uygulanacağına dikkat çekti.

Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamaya ilçedeki kurum amirleri, oda ve STK'lar da tam destek geldi.