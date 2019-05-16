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Tatvan'da yaz kurslarıyla ilgili toplantı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde açılması planlanan yaz kurslarıyla ilgili Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında istişare toplantı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılması planlanan yaz kurslarıyla ilgili Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında istişare toplantı düzenlendi.


İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede açılması planlanan yaz kursları ve etkinlikler masaya yatırıldı. Çocuk ve gençlerin yanı sıra vatandaşlara yönelik açılacak kursların görüşüldüğü toplantıda, açılması planlanan kurs ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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