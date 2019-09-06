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Tatvan'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı düzenlendi.


Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Düzenlenen toplantıda ilçe genelindeki okulların son durumu görüşülerek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Programa katılanların karşılıklı soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunmalarının akabinde program sona erdi.


Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçe olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını ifade ederek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

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