Tatvan'da yılsonu sergisi

Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 695 kurstan 12 bin 448 kişinin faydalandığını belirten Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, "Çalışmalarda emeği olan tüm usta öğreticilerimizi, öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Remzi Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.