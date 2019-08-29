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Tatvan'da yol yapım çalışmaları

Bitlis’in Tatvan Belediyesi altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan mahallelerdeki yolların onarılması için çalışmalara başladı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan mahallelerdeki yolların onarılması için çalışmalara başladı.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, altyapı çalışmaları tamamlanan Kale ve Esentepe Mahallelerinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan Belediyesi olarak 22 mahalleye aynı anda hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Şu anda birçok mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde kilitli parke taşı yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Kale ve Esentepe mahallelerimizde kilitli parke döşeme çalışmalarına bugün itibarı ile başladık. Hem stabilize yol çalışmalarımız hem de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hem kalitesini görüyor hem yapılan çalışmaların bizzat denetliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımız devam edecek' dedi.

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