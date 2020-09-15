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Tatvan'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.


İlçenin Fatih, Dumlupınar, Sosyal, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, “Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fatih, Dumlupınar, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallerimizi bir ay içerisinde tamamlıyoruz. Sosyal ve Hidayet mahallelerinde çalışmalarımız başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde de karayolları ekipleri tarafından asfalt serimi devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar yollarımızın büyük bir kısmını tamamlayacağız” dedi.

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