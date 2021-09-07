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Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkisinde meydana geldi. Van'dan Yalova'ya giden Bestvan Turizm'e ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Asil Servis, AFAD ekibi ve vinç sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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