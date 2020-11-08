İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.


Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü. Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı ilçede bir kaç gündür devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Süphan Dağı'nın zirvesi başta olmak üzere ilçeyi çevreleyen tüm yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte beyaza bürünen dağlar adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.