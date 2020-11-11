Tatvan'da yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Bitlis Tatvan Belediyesi, daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen sene başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Bu kapsamda; Tatvan Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 3 bin adet fidanın 500 adedi Kale Mahallesi'nde belirlenen alana dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tatvan'da düzenlenen “Geleceğe Nefes Ağaç Dikimi” etkinliği yoğun ilgi gördü.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak Kale Mahallesi'nde belirlediğimiz alanda 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Geriye kalan 2 bin 500 adet fidanı da ilçemizin farklı noktalarında toprakla buluşturacağız. Bu yıl ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılan hemşehrilerimi kutluyorum. Sonuçta her ağaç bir fidan, bir fidan da geleceğe nefes olarak kalacaktır. Geleceğimiz ile ilgili olarak insanlarla birlikte bu fidanlarda büyüyecek. Sonuçta oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri belediye olarak destekliyoruz ve her zamanda bu projelerin içinde yer alacağız. Yemyeşil bir Tatvan dedik. Bu bağlamda gerek belediye olarak yapmış olduğumuz parklarda ağaç dikim faaliyetleri gerekse başka kurumların fidan dikimleri ile ilgili etkinliklerinde aktif rol üstleneceğiz. Kampanyada geçtiğimiz aylarda vefat eden Bayındırlık ve İskan Eski Bakanımız Zeki Ergezen abimizin de adına fidan diktik” dedi.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganı ile yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.