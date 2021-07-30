Tatvan'da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında gençlere yüzme dersleri veriliyor.

İlçe genelindeki 10 – 18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen kurs kapsamında Tatvan Belediyesinin katkılarıyla ilçeden araçlarla il merkezine götürülen öğrenciler, buradaki kapalı yüzme havuzunda hem yüzmeyi öğreniyor hem de kavurucu yaz sıcaklarında yüzerek serinlemenin keyfini yaşıyor. İlçede yüzme bilmeyen genç kalmasın diye kolları sıvadıklarını belirten Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, ilk etapta 150 gencin projeden yararlandığını söyledi. Haftanın 3 günü etkinliğin devam ettiğini bildiren Doymaz, “İlçemizde yüzme bilmeyen kalmasın diye başlattığımız etkinliğimize gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 10-18 yaş aralığındaki gençlerimizin dahil edildiği etkinlikte, gençlerimiz hem yüzmeyi öğrenmiş oluyor hem de yüzmenin keyfini yaşıyor. Bu anlamda değerli katkılarından dolayı Tatvan Kaymakamımıza, Tatvan Belediye Başkanımıza, il müdürümüz ve şube müdürlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.