İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tatvan'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Caddesi fuar alanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 68 KT 808 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin hatalı sollama yapması sonucu 34 DD 5114 plakalı Fiat Doblo marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde olan 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu hafif olan 2 kişinin ayakta tedavileri yapılırken, biri ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden trafiğe açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.