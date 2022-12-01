Tatvan'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte tüm ülkede şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Kentin belli noktalarında lastik denetimi yapan trafik polisleri, şehirlerarası yük taşıyan ticari araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü yaptı.

Bitlis'te soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı muhtemel trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerince yapılan denetimlerde, ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü.

Kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunun vurgulandığı denetimlerde, sürücülere uyarılarda bulunularak trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İnsanlar için hayati önem arz eden bir denetim olduğunu dile getiren Sadık Özyer adlı vatandaş, “Trafik polislerinin görevini yapması bizim için çok güzel. Her şeyden önce bizi düşündükleri için bu görevi yapıyorlar. Herkesin kış lastiklerini takmasını istiyorum. Özellikle ticari araçların” diye konuştu.

Bütün sürücülerin kışlık lastiklerini takmaları gerektiğini belirten Turgut Hüseyni ise “Uygulama gerçekten güzel ve beğendim. Biz memleketimizi bildiğimiz için 1 Aralık tarihini beklemeden taktık. Yaklaşık bir aydır memleketimizde soğuk hava hakimdir. Biz de erkenden lastiğimizi taktık. Bütün sürücülerin de mutlaka takmalarını istiyoruz. Bu iş şakaya gelmez” dedi.

Barış Karaca adlı vatandaş ise iş yoğunluğundan dolayı mecburen bugüne bıraktığını ifade ederek, “Şimdi gidip lastiklerimi takıyorum” şeklinde konuştu.